SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta, "Kendime Kıyamam" ve "Ayışığı Sirki" adlı oyunları sahneleyecek.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim'de "Ayışığı Sirki" isimli çocuk oyunuyla, 2018-2019 tiyatro sezonunun ilk perdesini açan, ardından "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyunu Devlet Tiyatroları sahnelerinde ilk kez seyircisiyle buluşturan SDT, bu hafta biri çocuk, diğeri yetişkin iki ayrı oyunu sahneye koyacak.

"Ayışığı Sirki" isimli çocuk oyunuyla, 10 Ekim saat 10.30 ve 14.00'de minik seyircileri heyecanlı ve büyüleyici bir serüvenle buluşturacak olan SDT, 11-12 Ekim saat 19.30'da "mutlu evlilik" konusunu ironik, bir o kadar da komik yönlerle ele alan, "Kendime Kıyamam" adlı oyunla perde açacak.

Nikah memuru Wolfgang Jaeger'in "aşka ve evliliğe ne kadar direnebilecektir" sorusunun yanıtını aramasıyla sürükleyici hal alan "Kendime Kıyamam" adlı oyun, 13 Ekim saat 14.00 ve 19.30'da sahnelenecek.