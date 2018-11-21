SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), yerli komedi "Geçmiş Zaman Olur Ki" adlı oyunu sahneleyecek.

SDT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, oyunda kendinden ödün vermeyi her zamanki gibi yanlış algılayan Karagöz ile politikanın patikalı yollarında ilerlemeye çalışan Kavuklu'nun öyküsü geleneksel bir üslupla anlatılıyor.

Türk geleneksel tiyatrosunun orta oyun türünün farklı bir yorumlanması olan oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 24 Kasım Cumartesi günü ise 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.