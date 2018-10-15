SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 100 gösterim yaparak, bölge tiyatroları içerisinde bir ilke imza attığı "39 Basamak" adlı oyunu seyircileriyle buluşturacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, her çarşamba 10.30 ve 14.00 saatlerinde "Ayışığı Sirki” isimli çocuk oyunuyla, minik seyircileri heyecanlı ve büyüleyici bir serüvenle buluşturan SDT, yetişkin oyunlarıyla da tiyatro seyircisine perde açmaya devam ediyor.

SDT, "Lena, Leyla ve Diğerleri" ile ”Kendime Kıyamam” isimli oyunların ardından, bu hafta “39 Basamak” adlı oyununun 102’nci temsiliyle perdelerini açacak.



Londra'da geçen hikayede, Richard Hannay'ın tiyatroda gizli ajan Annabella ile tanışması ve kendisini "39 Basamak" isimli gizli bir görevin içinde bulması, gerilim ve heyecan dolu bir dille anlatılıyor.



Oyunda Ufuk Bostancı, İnanç Keteci, Serkan Yanar ve Burak Fındıkçı rol alıyor.



Oyun, 18 ve 19 Ekim tarihlerinde saat 19.30'da, 20 Ekim Cumartesi 14.00 ve 19.30'da seyirciyle buluşacak.