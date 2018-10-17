Sarıkeçili Yörükleri'nin tarihi yolculuğu başladı

KONYA (AA) - Anadolu'daki bin yıllık geleneğini sürdüren Sarıkeçililer, kış mevsiminin yaklaşmasıyla Mersin'deki yaylalara göçe başladı.

Konya'da, konargöçer yaşam tarzının son temsilcilerinden olan Sarıkeçili Yörükleri, kentte soğuk havaların etkisini hissettirmesiyle daha sıcak olan Mersin'deki yaylalarda konaklamak için hazırlıklarını tamamladı.

Yetiştirdikleri keçilerin sütünden tereyağı ve peynir yapan, yünlerinden de kıyafet ören yörükler, deve, at ve eşeklere yükledikleri eşyalarıyla Konya'nın Hadim ilçesindeki Umurlar Yaylası'ndan yola çıktı.



Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı ve Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Türkiye'nin çeşitli illerinden yörükleri uğurlamaya geldiklerini söyledi.

- "Göçebelik bir hayat tarzıdır"

Yörüklerin çadırlarını sökmesine ve yolculuklarına yardımcı olmak için Bursa'dan geldiklerini aktaran Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Kervanı yola çıkarmaya geldik. Yörük kardeşlerimiz Toroslar'ın zirvesinde hayvanlarıyla geçimini sağlamak için yazın ve kışın göç etmek durumunda kalıyor. Göçebelik bir hayat tarzıdır. Biz de onların benimsediği bu hayat tarzını desteklemek için buradayız. Ayrıca Türkiye'nin çeşitli yerlerinden buralara gelerek prim yapabilmek için yörük kardeşlerimizi hiç kimse kullanmasın. Bu kardeşlerimizin göçebelik diye bir hayat tarzı var."

Tatlıoğlu, dernekler, devlet ve millet olarak yörüklerin emrinde olduklarını belirterek, "Biz yörüklerin isteklerini yapmak için buradayız. Bu yüzden yörükleri kullanarak kendilerini bir yere taşımak isteyenlere diyorum ki; bu tür şeyleri kullanmayalım. Buralara gelebiliyorsak destek olmak için gelelim. Bu arkadaşlarımızın yanında olmak için buralara gelelim diyorum." diye konuştu.

- Türkiye'de 100 aile var

Türkiye'de konargöçer yaşayan 100 ailenin olduğunu anlatan Tatlıoğlu, "Türkiye'deki vatandaşlar hangi haklara sahipse Sarıkeçili yörüklerimiz de aynı haklara sahiptir. Hiçbir şeyden uzak değildir." dedi.

Sarıkeçili yörüklerinden "Kuş Ali" lakaplı Ali Uçar da binlerce yıllık kültürü devam ettirdiklerini vurgulayarak, Karaman'a oradan da Mersin'deki yaylalara gideceklerini anlattı.