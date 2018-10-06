Şanlıurfa'da çiğ köfte şenliği

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince ikincisi düzenlenen Uluslararası Urfa İsot Festivali (URFES) kapsamında düzenlenen çiğ köfte şenliğine katılanlar, kentin tescilli lezzetlerinden olan en güzel çiğ köfteyi yapmak için yarıştı.

Hamarat Eller Çarşısı'nda yapılan etkinliğe katılan ve aralarında Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek'in de bulunduğu yaklaşık 200 kişi aynı anda çiğ köfte yoğurdu.

Kadın, çocuk ve yaşlıların yer aldığı etkinlikte ilginç anlar yaşandı.

Yarışmanın sunuculuğunu yapan komedyen Yavuz Seçkin'in şakaları ve taklitleri izleyenleri güldürürken, etkinliğin sonunda hazırlanan çiğ köfte, alandaki vatandaşlara ikram edildi.

Festival yarın gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerin ardından sona erecek.