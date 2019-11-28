Şanlıurfa turizminde 'Göbeklitepe' bereketi

ŞANLIURFA(AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin de etkisiyle tüm yıl boyunca yoğun ilgi gördü.

Önemli inanç merkezlerinden biri olarak öne çıkan, kültür turizminde de pay sahibi olan kentte, Balıklıgöl turistlerin ilgisini çekiyor.

"Tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle dikkati çeken tarihi Harran ilçesi ve doğal güzelliklere ev sahipliği yapan Halfeti gibi noktalar, Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçilere güzel bir gezi imkanı sunuyor.

Bölgede sağlanan huzur ortamı ve devletin yürüttüğü çalışmalar sayesinde bu yıl turizmde hareketli günler yaşayan Şanlıurfa'yı çok sayıda kişi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesinin ardından tüm gözlerin çevrildiği Şanlıurfa'da yaşanan turist yoğunluğu sürüyor.

"Tüm otellerimizin doluluk oranı yüzde yüz"

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılının Şanlıurfa ve bölge turizmi adına çok iyi geçtiğini söyledi.

"Göbeklitepe Yılı"nın bu süreçte çok etkili olduğunu ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölge bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi turizm adına çok olumlu oldu. Bu sayede, bu yıl tüm otellerimizin doluluk oranı yüzde 100 oldu. Tabi bu yoğunluk sadece Şanlıurfa için geçerli değil. Bölgedeki Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin gibi iller de bu yoğunluktan nasibini aldı. Bu yoğunluğun artarak devam edeceğini düşünüyorum çünkü Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve turizmciler güzel çalışmalar yapıyor."

"Bu sene Şanlıurfa turizminde altın yıl oldu"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk da kentte yaşanan turist yoğunluğundan memnun olduklarını belirterek, "Bu sene Şanlıurfa turizminde altın yıl oldu. Yerli yabancı turistlerin ziyaretinden bizler ve bölge insanı çok memnun. Şanlıurfa güvenin ve güzelliklerin olduğu bir kenttir. Herkesi buraya davet ediyorum." diye konuştu.

Bayuk, belediye olarak turizmin daha canlı hale gelmesi için çalışmalar yaptıklarını anlatarak, konukları en iyi şekilde ağırlamak için tüm gayretlerini ortaya koyduklarını söyledi.

İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Murat Özgül de Göbeklitepe'nin adını son dönemlerde çok duyduklarını ve 12 bin yıllık geçmişi olan bu kenti görmek istediklerini ifade etti.

Özellikle Göbeklitepe'yi çok beğendiklerini ve etkilendiklerini anlatan Özgül, "Şanlıurfa halkının çok cana yakın insanlar olduklarını, yemeklerinin güzel olduğunu biliyoruz. Şanlıurfa kültürüyle, tarihiyle çok güzel bir kent ve mutlaka gelinmesi ve görülmesi gereken bir yer." ifadelerini kullandı.

Duygu Özgül de bir turizmci olarak geldiği Şanlıurfa'da Göbeklitepe ve kenti çok beğendiğini kaydetti.