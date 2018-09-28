Sanatseverler 55. kez Türkiye'nin Oscar'ında buluşacak

ANTALYA (AA) - Dünyaca ünlü oyuncuları, yönetmenleri, yapımcıları ve sanatseverleri Antalya'da buluşturan Uluslararası Antalya Film Festivali, 55 filmlik zengin bir programla 55'inci kez kapılarını açıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Menderes Türel ile Sanat Direktörü Mike Downey'in ev sahipliğinde düzenlenen festival, yarın geleneksel kortej ile başlayacak.

Türk sineması ve televizyon dünyasından sevilen isimleri de Antalyalılarla buluşturacak kortej, festivalle yaşıt klasik otomobiller ve özel tasarımlı araçlar eşliğinde Cam Piramit önünden yürüyüşe geçecek. Kortej yürüyüşü Fevzi Çakmak Caddesi'nde sona erecek. Yerli ve yabancı sanatçılar, kortej geçişinde halkı selamlayacak.

Yine Cam Piramit'te yapılacak açılış töreni öncesi sanatçılar ve davetliler kırmızı halıdan geçecek. Festival, bu yıl Cannes Film Festivali'nin açılış filmi, iki Oscar ödüllü İranlı Yönetmen Asghar Farhadi'nin "Everybody Knows / Herkes Biliyor" filmi ile açılacak.

30 Eylül Pazar günü AKM Perge, Aspendos salonları ile Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda 8 film gösterime girecek. 1 Ekim'de aynı salonlarda 7 film sanatseverlerle buluşacak, Aspendos Salonu'nda "Sinemadan günümüz dizilerine, kadının yükselişi" konulu panel düzenlenecek.

Salı günü ise Aspendos ve Perge salonlarında 7 film, çarşamba günü de 4 film gösterimde olacak, ayrıca Perge Salonu'nda işitme ve görme engelliler için "Kar Korsanları" adlı film betimlemeli olarak sahnelenecek. Perşembe günü ise Aspendos ve Perge salonlarında 7 film, Cuma günü 6 film sanatseverlerle buluşacak. "Kurtuluş Son Durak" adlı film işitme ve görme engelliler için betimlemeli olarak gösterimde olacak.

veizleyici ile buluşacak

Sinema kariyerine İtalya'da başlayan, yönettiği başarılı filmlerle kısa sürede dünya sinema izleyicisinin kalbine yerleşen Ferzan Özpetek de kendisine takdim edilecek "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü almak üzere festivalde olacak. Ferzan Özpetek, Türkiye'de çektiği "Hamam", "İstanbul Kırmızısı" ve yapımcılığı üstlendiği "Cebimdeki Yabancı" filmlerinin gösteriminden sonra oyuncuları ile festival izleyicisinin sorularını cevaplayacak.

Sinema hayatında senaryo yazarı, oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak 20 yılı geride bırakan Cem Yılmaz da "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü almak için festivalde olacak. Yılmaz, 4 ve 5 Ekim'de filmlerinin gösteriminin ardından izleyicilerle buluşacak.

, genç sinemacılarla bir araya gelecek

"55. Yıl Onur Ödülleri" ise Macar yönetmen Bela Tarr, Yeşilçam filmlerinin hüzünlü kızı Itır Esen ve Türk sinemasının ustalarıyla çalışmış, başarılı yönetmen Ömer Vargı'ya verilecek. Bela Tarr, Antalya Film Forum kapsamında genç sinemacılarla bir atölye programı ve ustalık sınıfı buluşması gerçekleştirecek.

Yapımcı Zeynep Atakan'ın direktörlüğünü gerçekleştirdiği Antalya Film Forum, 200 başvuru arasından seçtiği 50 projenin dünya profesyonellerini sanatseverlerle buluşturacak.

Son yıllarda canlandırdığı kötü adam karakterleriyle hafızalara kazınan ABD'li oyuncu Eric Roberts ile "Terminatör 3" filminin yıldızı Kristanna Loken gibi ünlü isimler festivalde olacak.

Jüri başkanlığını Altın Portakal ödülü sahibi Çinli yönetmen Vivian Qu'nun yapacağı festivalde 8'i uluslararası 2'si ulusal 10 film, Altın Portakal ödülü için yarışacak.

Filmler arasında Hirokazu Koreeda'nın yönettiği "Bir Aile İşi", Alvaro Brechner'in yönettiği "12 Yıllık Gece", Pawel Pawlikowski'nin yönettiği "Soğuk Savaş", Nadine Labaki'nin yönettiği "Capernaum", Sergey Dvortsevoy'un yönettiği "Ayka", Derek Doneen'ın yönettiği "Kailash", Cristine Gallego ve Ciro Guerra'nın yönettiği "Göç Mevsimi", Jafar Panahi'nin yönettiği "Üç Yüz", Mustafa Karadeniz'in yönettiği "Çınar" ve Sefa Öztürk Çolak'ın yönettiği "Güven" yer alıyor.

Festivalin kapanış filmi ise fantastik filmlerin yönetmeni Terry Gilliam'ın otuz yıllık rüyası "Don Kişot'u Öldüren Adam (The Man Who Killed Don Quixot)" olacak.

"Sanatla dolu bir hafta geçireceğiz"

Uluslararası Antalya Film Festivali İçerik Yöneticisi Zihni Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal aktiviteleriyle zengin bir festival programının hazırlandığını söyledi.

55 yıllık geçmişe sahip festivalin kendine özgü bir kimliği bulunduğunu dile getiren Türkmen, "Çok değerli yapımcılar, film ekipleri burada olacak, filmlerini yarıştıracak. Özel gösterimlerimiz olacak. Dolu dolu bir hafta geçireceğiz, fazlasıyla sanata doyacağımızı söyleyebiliriz." diye konuştu.

Festivalde çocuklara yönelik etkinlikler, görme ve işitme engelli insanlara yönelik de betimlemeli film gösterimleri hazırlandığını anlatan Türkmen, Antalya'nın konukseverliğini gösterdiği kortejin de festival kapsamında büyük bir önemi olduğunu kaydetti.



