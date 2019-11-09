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SAMDOB'dan Atatürk'ü anma konseri
Samsun Devlet Opera ve Balesi, ölümünün 81'inci yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü, Wolfgang Amedeus Mozart'ın bestelediği "Requiem" eseri ile andı.
Kültür Sanat 09.11.2019, 20:06
SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Atatürk Kültür Merkezi'nde Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Wolfgang Amedeus Mozart'ın ölüm temalı "Requiem" eserini sanatseverlerle buluşturdu.
"Atatürk'ü Anma Konseri" kapsamında seslendirilen ve Mozart'ın en tanınmış koral eserlerden biri olma unvanına sahip eser, İzmir Devlet Opera ve Balesi orkestra şefi Tuilo Gagliardo Varas yönetiminde gerçekleştirildi.
Samsun Devlet Opera ve Balesi Korosu ile solistlere, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.
Seçil Küçükçelebi'nin başkeman sanatçısı olarak yer aldığı ve tek bölümden oluşan konser izleyenlerin büyük beğenisini topladı.
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