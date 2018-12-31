Sakarya'da kültür-sanat

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Ocak ayında "En Büyük Haber", "Karmakarışık" ve "Yalan Makinası" oyunları izleyiciyle buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce Aralık ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, söyleşi, panel, sergi, tiyatro ve film gösterimleri yapılacak.

"Tiyatro Külliyen" tarafından sahneye taşınan tek perdelik "En Büyük Haber" oyununun yönetmenliğini Yunus Emre Obut üstleniyor.

Hikayesini Ahmet Mercan'ın yazdığı oyun, 15 Ocak Salı günü saat 20.00'de Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenecek.

Yunus Emre Obut, İsmail Volkan Ceylan, Fatih Akçin, Osman Doğan ve Taha Dinler'in rol aldığı oyunda, iflas eden bir fabrikatörün haciz ve davaların etkisinden uzaklaştırmak için kızıyla karısını memlekete yollaması, arkadaş bildikleri kişilerin işleri bozulunca ondan uzaklaşması, köylüsü olduklarını iddia eden 2 kişinin iş adamının ofisindeki kasayı soymak için harekete geçmesi anlatılıyor.

İstanbul Şehir Tiyatroları tarafından hazırlanan "Karmakarışık" oyunu, 22 Ocak Salı günü saat 20.00'de AKM'de sahnelenecek.

Ray Cooney'in yazdığı, Haldun Dormen ve Kemal Uzun'un çevirdiği oyunun yönetmenliğini de Haldun Dormen üstleniyor.

Oyunda, Erkan Taşdögen, Fatih Kahraman, Ali Ersin Yenar, Rüyam Perihan Dirin, Özden Çiftçi, Ebru Demirdöven, Aral Seskir, Sinan Cem Çabuk, Cem Şahin, Suzan Sabancı izleyici karşısına çıkacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Yalan Makinası" oyunu ise 29 Ocak Salı ve 30 Ocak Çarşamba günü AKM'de saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak.

Vassiliy Sigaryov'un yazdığı, Hüseyin Mevsim'in çevirdiği Murat Ozan'ın yönettiği komedinin oyuncu kadrosunu Halil Balkanlar, Berrin Kulya Balkanlar, Diyar Gönülalçak oluşturuyor. Oyunda, eli maşalı kadın Nadya, bezgin ve unutkan kocası Boris'in maaşını sakladığı yeri hatırlaması için gazetede gördüğü ilan üzerine eve bir hipnozcu çağırması sonucu yaşananlar anlatılıyor.

- Diğer kültür-sanat etkinlikleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, ayrıca 4 Ocak Cuma günü saat 14.00'te Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nde, 9 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te Ozanlar Anadolu Lisesi'nde, 11 Ocak Cuma günü saat 14,00'te Pamukova Akhisar Anadolu Lisesi'nde, 14 Ocak Pazartesi saat 14.00'te Geyve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde söyleşiler düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında 7 Ocak Pazartesi Ziya Taşkent Konser Salonu'nda saat 19.00'da söyleşi ve dinleti, 10 Ocak Perşembe, 11 Ocak Cuma, 17 Ocak Perşembe ve 25 Ocak Cuma günü saat 19.00'da Alicanlar Konağı'nda söyleşi gerçekleştirilecek.

Ofis Sanat Merkezi'nde 16 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da konferans, 23 Ocak Çarşamba günü saat 18.00'de resim sergisinin yer aldığı programda, 24 Ocak Perşembe günü AKM'de saat 19.00'da film gösterimi ve söyleşi, 28 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da Ziya Taşkent Konser Salonu'nda Türk Sanat Müziği konserinin yanı sıra, Ofis Sanat Merkezi'nde 7,14, 21 ve 28 Ocak'ta saat 20.00'de sinema gösterimleri yapılacak.