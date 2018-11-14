Şairler Aşık Paşa Şiir Şöleni'nde buluşacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Aşık Paşa Şiir Şöleni'nde çok sayıda şair eserlerini seslendirecek.

Kırşehir Şairler ve Yazarlar Deneği Başkanı Veysel Turgut, Kırşehir Kent Konseyi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kent Konseyi Şairler Çalışma Grubu işbirliğinde düzenledikleri 7. Uluslararası Aşık Paşa Şiir Şöleni ile ilgili bilgi verdi.

Turgut, 16 Kasım Cuma günü başlayacak şölen kapsamında cumartesi günü Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlenecek açılış törenine, Türkiye'nin çeşitli şehirleri ile Azerbaycan, Irak, Yunanistan, Kırım ve Doğu Türkistan'dan şairin katılacağını söyledi.

Şöleni düzenlemekteki öncelikli hedeflerinin Kırşehir'de yaşamış Türkçe'nin öncülerinden Aşık Paşa'yı anmak olduğunu ifade eden Turgut, tarihi ve kültürel değerlerin her taşında izi olan alperenleri de yad edeceklerini belirtti.

Türkiye'nin kültür başşehri olarak değerlendirdikleri Kırşehir'de çok değerli alperenler, ahiler ve velilerin yaşadığını dile getiren Turgut, şöyle devam etti:

"Bu şahsiyetlere sahip çıkmada onları tanıtmada çok geç kalındığını düşünüyorum. Tanıtmak dursun, birkaçı hariç diğerlerini Kırşehirli olarak bizler bile bilmiyoruz. Kalender Baba, Ahmed-i Gülşehri, Cacabey, Şeyh Edebali, Yunus Emre, Süleyman Türkmani, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran, Kaya Şeyhi, Aşık Paşa, Aşık Said, Aşık Seyfullah, Aşık Hasan, Şemsi Yastıman, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali, Neşet Ertaş, Osman Bölükbaşı, Prof. Dr. Erol Güngör bunlardan bazıları. Kaç hemşehrimiz bu kültür değerlerimizden beş tanesini hatırlayabilir? Ne yazık ki Aşık Paşa sadece türbe, Süleyman Türkmani okul, Ahmed-i Gülşehri apartman ismi olarak hafızalarımızda yer almaktadır."

Turgut, iki gün sürecek şölende şiir dinletileri ile çeşitli ziyaretlerin gerçekleştirileceğini kaydetti.