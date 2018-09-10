Saç sakala 'Yunan gelin' dokunuşu

KOCAELİ(AA) - Çocuk yaşta ilgi duymasıyla anne ve babasını tıraş ederek Atina'da mesleğe başlayan Yunan kadın berber Marianna Yenigün, evlenerek yerleştiği Kocaeli'de Türk erkeklerin saçlarına şekil veriyor.

Müşteri kitlesinin erkekler olması nedeniyle "erkek mesleği" olarak bilinen berberliğin az da olsa kadın temsilcileri de bulunuyor. Genellikle alışveriş merkezlerinde kadın ve erkeklere birlikte hizmet veren iş yerlerinde çalışan kadınlar olsa da yalnızca erkekleri tıraş eden kadın berberler de yavaş yavaş sektörde yerini alıyor.

Tatil için 7 yıl önce geldiği Büyükada'da tanıştığı eski futbol hakemi Bahattin Yenigün ile evlenen 43 yaşındaki Marianna Yenigün, evliliğinin ardından 3 yıl Türkiye'de, ardından 3 yıl da Atina'da mesleğini sürdürdü.

Eşi ve çocuğuyla yaklaşık 1 yıl önce Kocaeli'ye gelen Yenigün, Yenişehir Mahallesi'nde 7 ay önce açtığı "Barberiko" isimli iş yerinde Türk erkeklerin saçına şekil veriyor.

Yenigün, hijyen ve düzene verdiği önemle dükkanına "kadın elinin değdiğini" hissettiriyor.

Güne makyajını yaparak başlayan ve güler yüzle müşterilerini karşılayan Yenigün, dükkana gelenlerle güncel konular hakkında da konuşmayı ihmal etmiyor.

"Birçok ülkede kadın berberler yaygın şekilde hizmet veriyor"

Marianna Yenigün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, berberliğin Türkiye'de "erkek mesleği" olarak görüldüğünü ancak eğitim için gittiği İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkede kadın berberlerin yaygın şekilde hizmet verdiğini söyledi.

Eşi sayesinde Türkiye'ye yerleştiğini ve bir dükkan açtığını anlatan Yenigün, "Bu işi 25 yıldır yapıyorum ve çok seviyorum. Bu benim için bir iş değil, adeta yaşam biçimi. 10-12 saat çalışıyorum ama zorlanmıyorum çünkü bu işi seviyorum. Bu işi sevmezsen yapamazsın." dedi.

"Eşimden mesleği öğrenerek usta olmayı hedefliyorum"

Bahattin Yenigün ise berber olmadığını ancak eşi dolayısıyla sektöre girdiğini dile getirerek, dükkanda adeta "çırak" pozisyonunda hizmet verdiğini söyledi.

Eşinden mesleği öğrenerek usta olmayı hedeflediğini belirten Yenigün, şöyle konuştu:

"Türkiye'de berber dükkanı açan kadın yok ama çalışan olduğunu biliyoruz. Özellikle büyük alışveriş merkezlerinde hem kadın hem de erkeklere hizmet eden işletmelerde yine çoğunluğu yabancı kadın çalışan olduğunu biliyoruz. Başlarda bakış açıları farklıydı. 'Bir kadın nasıl erkek saçı keser?' diye düşünen müşterilerimiz vardı ama oturup kalktıktan sonra mutlu şekilde buradan ayrılıyorlar. Farkı görüp yeniden tercih ediyorlar. Hedefimiz, buraya gelen her müşteriyi mutlu, stil sahibi olarak göndermek."