"Ressam bekçi"nin hayali gerçekleşti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir fabrikada bekçi olarak çalışan Ali İhsan Güneş, bekçi kulübesinde hiç eğitim almadan yaptığı resimlerin yer aldığı sergiyi açmanın mutluluğunu yaşadı.

Güneş'in, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Atatürk Evi'ndeki sergisinin açılışına, İl Kültür Turizm Müdürü İsmet Taymuş ve davetliler katıldı.

Güneş, AA muhabirine, yıllardır hayalini kurduğu sergiyi, açmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Kendisine bu imkanı sunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Taymuş'a teşekkür eden Güneş, şöyle konuştu:

"Hayalim gerçekleştiği için çok mutluyum, çok memnunum. Sergiye ilgi, alaka gösterip gelenler var. Şu ana kadar gelen tepkiler güzel. Resimlerimi çok beğeniyorlar. Sergiyi ziyarete gelenler güvenlik görevlisi olduğumu, hiç bir eğitim almadığımı ve ilkokul mezunu olduğumu öğrenince şaşırıyorlar. Demek ki önemli olan azimmiş. Ben azmettim, başardım. Bazı kara kalem çalışması yapan ressamlar sergime geldi. Çok beğendiler ve şaşırdılar. Benim için onların beğenmesi çok önemli. 33 yıllık hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum."

Sergiyi gezen Mehmet Yılmaz, resimleri çok beğendiğini ifade ederek, "Eğitim almadan ilkokul mezunu olan bir kişinin bu kadar güzel resim yapması Allah vergisi bir yetenek." dedi.

Güneş'in sergisi, 4 Ocak'a kadar gezilebilecek.