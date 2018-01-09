"Renklerin Dansı" resim sergisi açıldı

ANKARA (AA) - Ressam Fatma Nazan Özsaka'nın "Renklerin Dansı" adlı kişisel sergisi açıldı.

VakıfBank Sanat Galerisi'ndeki sergide, Özsaka'nın yağlı boya tekniğiyle tuvale aktardığı 45 eseri yer alıyor.

Sanatçının, renklerin birbirleri arasındaki uyumu ve karşıtlığını kullanarak ürettiği tablolardan oluşan sergi, 19 Ocak'a kadar (14 Ocak Pazar günü hariç) 09.00-17.30 saatleri arasında gezilebilecek.

- "Bu sergi benim için ayrı bir yere sahip"

Ressam Özsaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni eserlerinde farklı bir tarz denediğini ifade ederek, soyut ile somutu aynı tabloda buluşturduğunu söyledi.

Renklerin kendi arasındaki uyumu ve karşıtlığından yola çıkarak serginin adını "Renklerin Dansı" koyduğunu belirten Özsaka, "20 yıla yaklaşan sanat hayatımda bu sergi benim için ayrı bir yere sahip. Çünkü bu sergideki eserleri üretme aşamasında, eşim Cafer Öğüt'ün önemli katkı ve destekleri oldu. Ankaralı sanatseverlere, sergiye gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.