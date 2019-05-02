Rejisör koltuğunu çocuklar kaptı

ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'nde, rejisör koltuğuna oturan çocuklar, role uygun oyuncuları seçti, ışık düzenine, ses efektlerine, kullanılacak kostüm ve müziklere karar verdi.

Uluslararası festival kapsamında, 9-12 yaşlarındaki çocuklara yönelik, rejisör Eray Eserol tarafından "Adım Adım Tiyatro" atölye çalışması gerçekleştirildi.

Çocuklarla oynamayı seven bir kralın ülkesini anlatan tiyatro oyunun provasına katılan çocuklar, tiyatrocuların nasıl çalıştığını, oyunun zevkle izlenmesi için neler yaptıklarını deneyimleme şansı yakaladı.

Oyunun rejisörü olan minik tiyatrosever, rollere uygun oyuncuları seçti, kostüm ve dekor konusundaki önerilerini dile getirdi, oyunun müzik, ışık ve ses efektleri için tercihlerde bulundu.

Çocukların heyecan ve istekle katıldıkları atölye çalışmasında, ortaya çıkan birbirinden renkli fikirler, tiyatrocular tarafından uygulandı.

- "Bir salon dolusu rejisör"

Rejisör Eray Eserol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikle çocuklara sorumluluk yüklemeyi ve bir tiyatro oyununun nasıl sahneye çıkarıldığını anlatmayı amaçladıklarını söyledi.

Çocuklardan oyuna hazırlanan bir tiyatro grubuna yol göstermelerini istediklerini anlatan Eserol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rollerle ilgili çocuklara sorular soruyoruz, onların bize yardım etmesini istiyoruz. Tiyatroda seyircilerin etkilenmesini artıran dekor, kostüm, efekt, aksesuar nasıl kullanılır, tiyatroda hangi görevliler var nasıl çalışırlar, düşündüğümüz şeyle sahnede yaptığımız şey aynı oluyor mu, sahnede yaptığımız şey seyircilerde beklediğimiz etkiyi yaratıyor mu diye bakıyoruz."

Eserol, bir oyunu çıkarırken yaşadıkları süreçleri çocuklara da yaşattıklarını belirterek "Bu oyunda bir değil, bir salon dolusu rejisör var diyebiliriz. Böylece çocukların hem bireysel gelişimlerini hem de söz söyleme gücünün, cesaretinin olmasını sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Rejisör koltuğuna oturan çocukların kendilerine ciddi manada yol gösterdiğini dile getiren Eserol, "Bize 'Şöyle yapın, böyle yapın, bu duyguyu şöyle verseniz çocuklar daha mutlu olur.' diyorlar. Kendi tiyatro çalışmamız için gerekli olan bilgileri çocuklardan alıyoruz. Gençler, çocuklar düşüncelerini rahatlıkla söylüyor. Bir yandan onlar bir yandan biz tam bir festival oluyor." dedi.