Polisler, minik yüreklere Hacivat ve Karagöz'le ulaşıyor

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de polis memurları Murat Kalpakçı ile Sümeyye Güler okul okul gezerek asayiş, trafik kuralları, çocukların kendilerini nasıl koruyabilecekleri gibi konuları işleyerek Hacivat ve Karagöz'ü öğrencilerle tanıştırıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli Kalpakçı ve Güler, unutulmaya yüz tutmuş Hacivat ve Karagöz'ü sadece perdeye taşımakla kalmayıp aynı zamanda oyunu gelecek nesillere aktarmanın da mücadelesini veriyor.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hayata geçirilen ve polisler tarafından canlandırılan Hacivat ve Karagöz, çocuklardan ilgi görüyor.

Ramazan ayının başlamasıyla hayata geçirilen ve yıl boyu kent genelindeki okullarda sahnelenecek olan Hacivat ve Karagöz'ü canlandıran polis memurları Kalpakçı ve Güler de emniyet teşkilatı adına böyle bir projede yer alıp çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Güler, öncelikle sahneledikleri gölge oyununun tarihini ve amacını çok iyi öğrenmeye çalıştıklarını söyledi.

Oyunda "yardak" olarak görev yaptığını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Hacivat ile Karagöz, taklide ve karşılıklı konuşmaya dayanan iki boyutlu figürlerin bir perdede yansıtıldığı oyundur. Karagöz oynatıcısına 'hayali' denmektedir. Yanında ara ara def çalıp şarkı söyleyene de 'yardak' adı verilmektedir. Konuşmaların değişmesi genellikle baş hareketleriyle yapılmaktadır. Bu iki karakterin yaşayıp yaşamadığı, yaşadılarsa bile kimlerle yaşadıkları tam olarak bilinmemektedir. Bunun üzerine de çok rivayet vardır. Ancak bilinen bir gerçek vardır ki o da bu iki karakterin Türk kültürümüzde çok önemli rolünün olmasıdır. Hacivat ile Karagöz figürü aslında profesyonel anlamda kök boyası ve hayvan derisinden yapılmaktadır. Perdemiz de basma kumaşlardan üretilmektedir. Hacivat ile Karagöz geçmişten günümüze yeri geldiğinde eğlendiriyor, yeri geldiğinde güldürüyor. Bazen de eğlendirirken düşündürüyor. Hatta bazen de toplumsal bilinç oluşturmaya yarıyor."

Polis memuru Kalpakçı da yaptıkları işten büyük heyecan duyduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlarımızdan bir tanesi olan gölge oyununu yeniden canlandırmak, yeni nesillere aktarmak adına Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak böyle bir projeye imza atmaya karar verdik. Proje kapsamında ilk önce konuyla ilgili eğitimlerimizi aldık. Daha sonra şube müdürlüğü olarak arkadaşlarımızla birlikte Hacivat ile Karagöz arasındaki diyalogları polisin tanıtımına uyarladık. Polisin tanıtımı, bunun yanında basit trafik kuralları ve önlemlerini Hacivat-Karagöz diyalogları haline getirerek çocuklarımıza sunum hazırlıyoruz. İlk etapta çocuklarımız şaşırdı. Birçok çocuğumuz daha önce hiç izlememiş. Velilerden ve çocuklarımızdan çok güzel dönüşler oldu. Ramazan ayı olması münasebetiyle de proje kapsamında bu oyunu çocuklarımıza yeniden tanıtmayı, sevdirmeyi ve az önce bahsetmiş olduğum kuralları daha eğlenceli bir şekilde anlatmayı, öğretmeyi amaç edinmiş bulunuyoruz."

Çocukları eğlendirirken eğitmenin önemli olduğunu dile getiren Kalpakçı, "Her şeyden önce perde arkasında olmak çok güzel. Belki o an çocukları göremiyoruz ama perde arkasında verdiğimiz mesajların direkt onlara ulaştığını biz hissediyoruz. Bu da doyumsuz bir haz veriyor." dedi

- "Çocuklarımıza çocukların diliyle ulaşıyoruz"



Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Özcan Erdoğdu da çocuklara kendi dillerinde ulaşmaya çalıştıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Bu faaliyet kapsamında çocuklarımıza tarihimizi unutturmamayı, gelenek göreneklerimizi yaşatma açısından bilinçlerini artırmayı, asayiş konularını, 155 polis imdat hattını, trafik kurallarını ve kendilerini bireysel olarak nasıl koruyabileceklerini bu mizansen oyunla anlatmak istiyoruz. Çocuklarımıza çocukların diliyle ulaşıyoruz. Bunun için de çocuklarımıza bu şekilde ulaşmayı öngördük. Yıl içerisinde birçok okula gidiyoruz. Çocuklarımıza olabildiğince erken yaşta ulaşmaya çalışıyoruz. Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak tarihsel değerlerimizi faaliyetlerimize katmayı uygun buluyoruz. Tarihsel değerlerimizin daha fazla yaşatılmasını ve çocuklarımızın içselleştirmesini önemsiyoruz."



Şehit Cennet Yiğit İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Özge Bayraktar da polislerin kendilerine Hacivat ve Karagöz oynattıklarını, bu oyunu çok sevdiğini ve komik bulduğunu söyledi.















