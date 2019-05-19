Piyanist İdil Biret ile Hacettepe Üniversitesi'nden

ANKARA (AA) - Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatan meşaleyi yaktığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı anısına düzenlenen konserde sahne aldı.

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda düzenlenen konserle kutladı.

Şef Burak Tüzün yönetiminde gerçekleşen konserin birinci bölümünde, konservatuvarın lisans korosu ünlü besteci Muammer Sun'un koro ve orkestra için ilk seslendirilişinin yapılacağı "19 Mayıs Marşı" ile Kurtuluş ve Cumhuriyet film müzikleri sunuldu.

Metin yazarı Kamer Güngör'e ait olan ve Kurtuluş Savaşı'nı, Atatürk'ün ve Türk milletinin Milli Mücadele sürecini anlatan metni, tiyatro sanatçısı Tamer Levent seslendirdi. Soprano Esra Çetiner de "Bozkırın Sesi" isimli eseri söyledi.

Koro şefliğini Çiğdem Aytepe'nin üstlendiği koro, "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa, İzmir'in dağlarında çiçekler açar, Karadeniz Marşı"nı orkestra eşliğinde icra etti.

Konserde, Atatürk'ün Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemi fotoğrafları ile Türk bayrağı sinevizyonla sahne arkasına yansıtıldı.

Konserin ikinci bölümünde dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, Rahmaninov'un 2 No'lu piyano konçertosunu seslendirdi. Biret'e Şef Tüzün yönetimindeki Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası eşlik etti.

Dinleyiciler ünlü piyanisti dakikalarca ayakta alkışladı.

Akademisyen, öğrenci ve sanatseverlerin katıldığı konserin sonunda Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Özen, İdil Biret'e çiçek takdim etti.

- Konservatuvar yeni binasında büyük konser

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim doğum günüm" dediği 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılını Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nın yeni binasının konser salonunda hep birlikte kutlamaktan büyük onur ve gurur duyduğunu belirtti.

Özen, "Milli Mücadele'nin başlangıcının 100'üncü yılında Atamızın müziğe verdiği önem ve sağladığı olanaklarla yetişen, Cumhuriyetimizin harika çocuğu, dünyaca ünlü devlet sanatçımız İdil Biret'in katılımı, kutlamamıza ayrı bir anlam ve değer kazandırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.