Paha biçilemeyen tespih ve hat eserleri sergide buluştu

ANKARA (AA) - Tolga Arslan'nın 12 yılda biriktirdiği, değeri bin lira ile 100 bin lira arasında değişen tespihler ve Avni Nakkaş'ın değeri 17 bin liraya varan hat eserlerinden oluşan sergi ziyarete açıldı.

Ankara Sanat Galerisi'nde açılan sergide, özel taşlardan imal edilen ve değeri bin lira ile 100 bin lira arasında değişen el emeği 350 adet tespih ve 17 bin liraya kadar ulaşan birbirinden değerli 55 adet hat eseri meraklılarının ilgisine sunuldu.

AA muhabirine bilgi veren koleksiyoncu Arslan, tespihleri 12 yılda dünyanın farklı ülkelerinden toplandığını belirterek "Burada, Osmanlı zamanından kalan eserler var. Bunun yanında, 1945-1950 yılları arasında Almanya'da üretilen malzemelerden ustalara vererek tespihler yaptırdık. Burada birçok örnek görebilirsiniz." dedi.

Hattat Avni Nakkaş ise eserlerini bir yılda tamamladığını söyleyerek "Ankara'da böyle bir sergi açtığımız için mutluyuz. Bu sanata ilgi duyan herkesin gelip görmesini istiyoruz." çağrısında bulundu.

Tespih ve hat sergisi, 30 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.