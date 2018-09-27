Özler yeraltı şehri turizme kazandırılacak

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyünde bir samanlık ve depo olarak kullanılan yerin bitişiğinde ortaya çıkarılan 17 odalı 270 metre uzunluğunda yeraltı şehri turizme kazandırılacak.

Yozgat Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde Özler köyündeki alanda 2008 yılında MTA tarafından yapılan araştırmada, 270 metre uzunluğunda koridorlardan oluşan 17 odalı yeraltı şehri bulundu.

Bölgenin tescillenmesinden sonra yapılan kamulaştırmalarla bu yılki kazılarda yeraltı şehrinin koridorları ve 8 odası temizlendi.

Yeraltı şehrinde incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı ve arkeologlardan bilgi aldı.

Yurtnaç, gazetecilere yaptı açıklamada, Yozgat'ın 5 bin yıllık tarihe sahip olduğunu aktararak, "Özler'de yeraltı şehri olduğunu vatandaşlardan duyuyorduk. Bu sene itibariyle de İŞKUR'dan aldığımız işçilerle teknik ekibin nezaretinde kazı yaptık." dedi.

Özler yeraltı şehrinin Kapadokya ve Hattuşaş arasında, yol güzergahında bulunduğunu anlatan Yurtnaç, şunları dile getirdi:

"Biz Yozgat'ın turizm güzergahında yer almasını istiyoruz. Kapadokya'dan çıkıp Hattuşaş'a gelen turistler Özler'e, daha sonra 2 bin yıllık tarihi Roma hamamına ulaşsın istiyoruz. Burada yapacağımız çalışmalar altyapı ve tanıtım çalışmalarıdır. Roma hamamı ile ilgili de çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte Yozgat turizm konusunda daha gelişmiş, pastadan daha fazla pay alacak hale gelecektir."

Yurtnaç, yeraltı şehrinin milattan sonra 300'lü yıllarda yapılan bir yerleşim yeri olduğunun belirlediğini aktararak, "Kapadokya'da da benzer yerler var, oraların devamı olarak görüyoruz. Zamanında burada toplumlar yaşamış ama şimdi biz burayı tarihi bir varlık olarak sürdüreceğiz. Turizme kazandıracağız. Başka yerlerde bulunursa oralarda da kazı çalışması yaparız." sözlerine yer verdi.