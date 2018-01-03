"Öteki Sinema" film gösterimine başladı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde "Öteki Sinema" adıyla hayata geçirilen proje kapsamında film gösterimleri yapılıyor.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında desteklenen projede ilk olarak İletişim Fakültesi'nde 108 kişilik sinema salonu hazırlandı. Bu kapsamda 18-29 yaş arası 15 kişiye, kısa film ve belgesel üzerine 40 saat eğitim verildi.

Fakültede açılan sinema salonunda, Çocuk Esirgeme Yurdu, Sevgi Evleri ve huzur evlerinde kalan çocuklara, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli kreşlere giden öğrencilere ve engellilere film gösterimleri yapıldı.

Proje Koordinatörü Öğretim Görevlisi Bilal Sert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projedeki temel hedeflerinin popüler sinemanın dışında kalan yapımları ve öğrencilerin çektiği filmleri seyirciyle ücretsiz olarak buluşturmak olduğunu söyledi.

Proje kapsamında, eğitimleri tamamlayan öğrenciler tarafından Sivas'ın manevi şahsiyetleri konulu belgeseller de çekildiğini aktaran Sert, "Bu manevi şahsiyetlerden olan Kadı Burhaneddin belgeseli tamamlandı. Mustafa Taki, İhramcızade İsmailhakkı Toprak, Arap Şeyh ve Şemsi Sivasi'nin de montaj aşamalarına geçildi. Çekilen belgeseller yerel ve ulusal televizyonlarda ve sinema salonumuzda izleyiciyle buluşacak." diye konuştu.

Sert, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, projenin teknik koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Onur Taydaş, eğitim koordinatörü Yrd. Doç. Mahmut Akpınar ve medya koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Daşlı'ya destek ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.