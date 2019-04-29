Ortaokul öğrencilerinden geleneksel sanat eserleri sergisi

ANKARA (AA) – Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan ve içerisinde tezhipten kanaviçeye birçok geleneksel eserin bulunduğu “Maruf Sanatlar Sergisi” ziyaretçilere açıldı.

Ulucanlar Cezaevi Sergi Salonu'nda sergilenmeye başlanan geleneksel sanat ürünleri, yaklaşık 150 öğrenci tarafından 5 ayda hazırlandı. Sergide, tezhip, keçe, dekoratif el sanatları, kat’ı, kumaş boyama, kaligrafi, kanaviçe gibi birçok geleneksel eserin yanı sıra teknoloji tasarımları, heykel gibi modern sanat eserleri de bulunuyor.

Eğitim öğretim yılının birinci döneminde çalışmalara başlayan öğrencilere, her sanat dalı için kendi alanında uzman eğitimciler ders verdi. Okul yönetimi ise okulun boş alanlarını değerlendirerek çocuklar için atölyeye dönüştürdü.

Okul Müdürü Hüseyin Pınarcı, “Çocuklarımıza geçmişin becerilerini ve kültürünü öğretip, geleceğin becerilerini ise ellerindeki mevcut teknoloji ile geliştirip, doğru kullanıma yönlendirmeyi hedefledik. Çizdiğimiz hedeflere ulaşmanın en iyi yollarından birinin de sanat olduğu düşüncesiyle okul bünyesine hem geleneksel sanatları günümüze taşımak hem de öğrencilerimize sanatsal yeteneklerini sergileme fırsatı vermek adına bu çalışmaları düzenledik.” ifadelerini kullandı.