Ortaokul öğrencileri, hadisleri mozaiklere taşıdı

ANKARA (AA) - Yenimahalle Alaeddin Özdenören İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Hadisle Gelen Mozaik" konulu sergi düzenledi.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, karikatürist Hasan Aycın'ın Çizgilerle Hadis kitabındaki karikatürlerden esinlenerek yapılan 40 mozaik çalışması hadislerle birlikte sunuluyor.

Yenimahalle Alaeddin Özdenören İmam Hatip Ortaokulu din kültürü öğretmenleri Neslihan Yanık Civelek ve Merve Müzeyyen Karayiğit ile resim öğretmeni Serpil Turgut'un öncülüğünde hazırlanan sergideki çalışmalar, mozaik tekniğiyle simli eva kağıdı kullanarak hazırlandı.

Resim öğretmeni Turgut, öğrencilerin her birinin hazırlanan tüm çalışmalarda emeği olduğunu, etkinlik sayesinde öğrencilerin hadisleri öğrendiklerini dile getirdi.







