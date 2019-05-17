Ortakaraören Lisesi öğrencileri Avrupa'ya gitti

KONYA (AA) - Avrupa Birliği Projesi olan "Hayvan Sağlığı ve Hastalıklarla Mücadele Programı" için Seydişehir Ortakaraören Lisesi'nden 8 öğrenci ve 3 öğretmen Avrupa'ya yola çıktı.

Öğrencileri Avrupa'ya taşıyan proje öğretmenler tarafından hazırlanırken, geçtiğimiz yıl yine aynı öğrenci grubu Viyana, Salzburg bölgesinde bir proje katılmıştı.



Öğrenciler her Avrupa Projesi'nde yapılanın aksine Portekiz'e giderken uçak yerine kara yolunu tercih etti. Bu nedenle Türkiye'den Portekiz'e 6 bin 800 km yol kat edecek.

45 gün sürecek olan programda öğrenciler Portekiz'den İspanya'ya geçerek Kordoba şehrinde eğitimlerine devam edecek.

Öğrencilerin yurda dönüşü ise 14 Haziran'da yine kara yolu ile gerçekleşecek.



