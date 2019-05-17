Ortakaraören Lisesi öğrencileri Avrupa'ya gitti

KONYA (AA) - Avrupa Birliği Projesi olan "Hayvan Sağlığı ve Hastalıklarla Mücadele Programı" için Seydişehir Ortakaraören Lisesi'nden 8 öğrenci ve 3 öğretmen Avrupa'ya yola çıktı.
Öğrencileri Avrupa'ya taşıyan proje öğretmenler tarafından hazırlanırken, geçtiğimiz yıl yine aynı öğrenci grubu Viyana, Salzburg bölgesinde bir proje katılmıştı.
45 gün sürecek olan programda öğrenciler Portekiz'den İspanya'ya geçerek Kordoba şehrinde eğitimlerine devam edecek.
Öğrencilerin yurda dönüşü ise 14 Haziran'da yine kara yolu ile gerçekleşecek.