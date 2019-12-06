Orta Anadolu'nun turist rehberleri Kültepe'yi gezdi
- Kayseri'de, Anadolu'daki ilk yazılı tabletlerin bulunduğu Kültepe Höyüğü'nün kazı başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, rehberlere höyüğü anlattı
KAYSERİ (AA) - Nevşehir Rehberler Odası'na bağlı turist rehberleri, Kültepe Höyüğü'nü ziyaret ederek, kazı başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'ndan bilgi aldı.
Nevşehir, Sivas, Niğde, Kırşehir, Yozgat, Aksaray ve Kayseri'deki turist rehberlerinin bağlı olduğu oda öncülüğünde höyüğe gelen rehberler, Kültepe'yi gezdi.
Prof. Dr. Kulakoğlu, son dönem kazılarında ortaya çıkan kalıntılar ve çevre düzenlemesiyle ilgili rehberleri bilgilendirdi.
Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Yunus Ünal da odalarına bağlı 750 rehber bulunduğunu aktardı.
Kültepe'ye bir eğitim gezisi düzenlediklerini belirten Ünal, "Meslektaşlarımızın bölgeyle ilgili uzman kişilerden ayrıntılı bilgi almasını ve misafirlerimize bu değerlerimizi doğru bir şekilde anlatmalarını istiyoruz. Eğitim gezilerine bu nedenle önem veriyoruz." dedi.
Ünal, son zamanlarda turizm alanında çeşitli atılımlarda bulunan Kayseri'nin, rehberler için de önemli merkez haline geldiğini dile getirdi.
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