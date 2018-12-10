On Numara çekildi (2)

ANKARA (AA) - On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 84 bin 465 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 116 kişi bin 941 lira 75'er kuruş, 8 bilen bin 892 kişi 119 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 19 bin 859 kişi 21 lira 80'er kuruş, 6 bilen 118 bin 982 kişi 3 lira 80'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 180 bin 909 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Denizli'nin Acıpayam, Muğla'nın Fethiye, Adana'nın Seyhan ile İstanbul'un Ataşehir ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 252 bin 410 lira 20 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 897 bin 691 lira 27 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 500 bin 535 lira 57 kuruş aktarıldı.



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