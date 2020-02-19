“Ölü’n Bizi Ayırana Dek” Kapadokya Kültür Ve Sanat Merkezi’nde Sahnelenecek

Nevşehir Belediyesi, Nevşehir’in kültür ve sanat hayatını zenginleştiren ve “Tiyatro Geceleri” etkinliği ile her hafta Cumartesi akşamları beğenilen oyunları ve ünlü oyuncuları ile sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Mahşer-i Cümbüş, İkinci Bahar, Şen Makas, Suit, Bavul ve Açık Aile gibi oyunların sergilendiği Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde bu hafta sonu “Ölü'n Bizi Ayırana Dek” adlı iki perdelik komedi sahnelenecek.

Senaryosunu Bir Kadın Bir Erkek dizisi senaristlerinden Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan’ın yazdığı ve yönetmenliğini Hakan Yılmaz’ın yaptığı oyunun başlama saati 19.30.

‘Yalancı Romantik’ dizisinden tanıdığımız Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu’nun yer aldığı tiyatro oyunu için bilet satışları da sürüyor.

Yetişkinler için 10 TL, öğrenciler için ise 5 TL’den satışa sunulan biletler Nevşehir Belediyesi Hizmet Binası içerisinde bulunan Kentli Servisi’nden 08.00-17.00 saatleri arasında temin edilebilecek.

12 yaş altı çocukların ve biletsiz izleyicilerin kabul edilmeyeceği oyunun tüm bilet geliri ile daha önceki oyunlarda olduğu gibi engelliler için tekerlekli sandalye alınacak.