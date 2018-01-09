Okul bahçesinde hasat sevinci

ANKARA (AA) - Başkentte özel bir okulda çocuklara doğa bilinci kazandırmak amacıyla yaşama geçirilen "Yeşil Terapi Programı" kapsamında okul bahçesine oluşturulan serada ilk hasadı öğrenciler yaptı.

Sonbaharda sebze dikimi yapılan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da ziyaret ettiği serada, öğrenciler düzenledikleri etkinlikle ilk hasatlarını gerçekleştirdi. Yetiştirilen sebzeler, okulda öğrencilerin kurduğu "Minik Şefler Kulübü" üyeleri tarafından salata yapılarak diğer öğrencilere ikram edildi.

Ankara Özel Çözüm Koleji Kampüs Müdürü Derviş Ünlü, "Yeşil Terapi Programı" kapsamında gerçekleştirdikleri etkinliklerle doğadan kopan nesilleri tekrar doğa ile buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Projenin müfredatı desteklediğini aktaran Ünlü, öğrencileri beton ve teknoloji kirliliğinden soyutlayıp doğa ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Lise Müdürü Arif Yaşasınoğlu da "Okulumuzun tüm kademeleriyle yürüttüğü Yeşil Terapi Projesi ile yıllardır endişe ettiğimiz genç nesillerimiz için çok büyük bir iş yapıldığını düşünüyorum. Doğa ile düşman olan kimse ile dost olamaz. Biz doğa ile dost, gerçek sevgi ve saygı sahibi nesiller hedefliyoruz." ifadesini kullandı.



Öğrencilerden Hüseyin Peker, bitkilerin büyüme sürecine bizzat tanık olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Sevda Nur Atalay, "Seranın içi çok sıcak oluyor, bitkiler yemyeşil ve kocaman oldu. Mutlu oldum, hoşuma gitti. Ellerimizle ürünleri koparıp sepete koyduk." dedi.

Bitkilerin serada büyüdüğünü gördüğü an çok şaşırdığını dile getiren ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Hüma Nur Ay ise "Hem şaşırdım hem sevindim. İçeride her bitkinin tohumunu aynı zamanda toprağa attık ama bugün birçoğu farklı büyüklükteydi. Bu bana ilginç geldi." şeklinde konuştu.