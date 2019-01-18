Okul bahçeleri sahipsiz hayvanlara yuva oluyor

SİVAS (AA) - MERVE TOPUZ - Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi bünyesinde geliştirilen "Okul Sevgi Barınakları" projesi kapsamında okullarda yapılan barınaklar sayesinde sahipsiz hayvanlara yeni bir yaşam imkanı sunuluyor.

Hayvanlara uygulanan şiddetin sık sık gündeme geldiği son günlerde, sahipsiz hayvanlar için Sivas'ta örnek bir projeye imza atıldı. 2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimince "Okul Sevgi Barınakları Projesi" hazırlandı.

Türkiye'de ilk olan bu proje kapsamında ilk olarak 6 pilot anaokulu belirlendi. Velilerden izin alınarak okul bahçelerinin uygun noktalarına okul aile birliklerinin desteğiyle konforlu barınaklar yapıldı.

Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'nden alınan 6 köpek, bu okullarda yeni bir hayata başladı. Bu sayede hayvan sevgisi aşılanan minik öğrenciler günün belli saatlerinde isimlerini kendi koydukları hayvanlarıyla oyunlar oynuyor, onu besliyor ve seviyor. Öğrencilerin gelişimi açısında da oldukça olumlu karşılanan projenin, diğer okullara da yayılması için çalışma yürütülüyor. Düzenli kontrolleri veterinerlerce yapılan köpekler, yeni yuvalarında düzenli besleniyor ve en önemlisi çocuk sevgisiyle büyüyor.

- "Çocuklarımıza sadık bir dost kazandırdık"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar- Ge biriminde görevli öğretmen ve proje yürütücüsü Selma Seçkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda basında sık sık gündeme gelen hayvana yönelik şiddetin sona ermesine katkı sağlayacakları bir proje üzerinde çalıştıklarını ve bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Projenin çocuklarda merhamet, sevgi, sahiplik gibi değerlerin gelişimine katkı sağlayacağını düşündükleri için hemen uygulamaya koyduklarını ifade eden Seçkin, "Önce Sivas Belediyesi ile görüşüp Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'nden hayvanlarımızı aldık. Okullarımızın uygun yerlerinde alanlar oluşturarak barınaklar yaptırdık. Aldığımız hayvanlarımızı da okullara yerleştirdik. Hem çocuklarımıza sadık bir dost kazandırdık hem de hayvanlarımıza güzel ve lüks yaşam alanı oluşturduk." diye konuştu.

Seçkin, çocukların okula getirilen hayvanlara isim koyduğunu ve onlarla yakından ilgilendiğini anlatarak şöyle konuştu:

"Köpekten, hayvanlardan korkan çocuklarımız vardı, onlar da şu an çok memnun. Ayrıca hafta sonları gönüllü velilerimiz de bizlere destek olarak hayvanlarımızın bakımlarını üstleniyorlar, mamaları alıyorlar. Çocuklar da çok mutlu, sabah erkenden okula gelen çocuklar önce hayvanlarımızı görüyor daha sonra dersliklerine geçiyor. Teneffüslerde de köpekleri çocuklarla bir araya getirerek vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Hatta köpeklerimizin mamasını suyunu artık öğrencilerimiz veriyor."

Projenin ilk olarak 6 pilot anaokulunda uygulamaya konulduğunu aktaran Seçkin, projeyi 6 ana okuluna daha yayacaklarını bildirdi.

Projeyi daha sonra il geneline yaygınlaştırmayı planladıklarını kaydeden Seçkin, "Şu anda projemiz Türkiye'de uygulanan tek proje ve Bakanlığımız da bu projeyi Türkiye genelinde gerçekleştireceklerini bildirdi. Türkiye'de örnek bir proje başlattığımızı düşünüyoruz, yaygınlaşırsa da çok sevineceğiz." dedi.