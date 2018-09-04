ÇANKIRI (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından hurdaya ayrılan bir lokomotif ve iki vagon, yıllarca uzakları yakın ettikten sonra şimdi de Çankırı'da kütüphane olarak hizmet veriyor.

Çankırı Belediyesi tarafından kütüphaneye uygun şekilde yeniden dizayn edilen lokomotif ve vagonlar şimdi öğrencileri ağırlıyor.

Kütüphaneye ilgi gösteren öğrenciler, farklı bir ortamda kitap okumanın keyfini çıkarıyor.

Tren kütüphaneden yararlanan öğrencilerden Özay Kaan Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite sınavına hazırlandığını söyledi.

Uslu, vagonlardaki odalarda ev ortamındaki gibi ders çalışma imkanı bulduğunu belirterek, "Kütüphanenin yan tarafında park var. Sıkıldığımızda oraya çıkıyoruz. Halk kütüphanesi de güzel ancak burada kişiye ait kabinler olduğu için daha rahat çalışıyoruz. Trene çok küçükken binmişim. Şimdi ders çalışmak için binmiş oldum." dedi.

Öğrenci Feyzanur Cındım da farklı bir konsepti olduğu için tren kütüphaneden yararlandığını, çok beğendiğini kaydetti.