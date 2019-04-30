Öğrenciler Kudüs için kermes düzenledi

ANKARA (AA) - Başkentte lise öğrencileri, Kudüs’e yardım için Hayır Çarşısı adı altında kermes düzenledi.

Ramazan ayı öncesi etkinlik düzenleyen Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, velilerin de desteğiyle yaptıkları kurabiye, börek, pasta ve ev yemeklerinden oluşan gıda ürünlerini Kudüs’e yardım için kermes düzenleyerek sattı. Okulun kantininde düzenlenen kermeste, öğrencilerin bizzat tasarlayarak hazırladıkları kumaş çanta gibi el işleri de satışa sunuldu.

Okul Müdürü Yaşar Keskin, öğrenci ve velilerin yardım konusunda çok duyarlı olduğunu dile getirdi. Daha önce de kermes düzenleyerek Yemen’deki çocuklara yönelik gıda yardımı, Etiyopya’da katarakt ameliyatı ihtiyacı olanlara ameliyat malzemesi yardımında bulunduklarını belirten Keskin, Bangladeş’teki Arakanlı Müslümanlara su kuyusu açılması amacıyla yardım gönderdiklerini de kaydetti. Keskin, şöyle konuştu:

"Okul olarak bizler öğrencilerimizin duyarlı birer birey olarak yetişmesini sağlıyoruz. Bu kermesi Filistinli kardeşlerimiz için Kudüs'teki Müslümanlara yardım götürmek amacıyla düzenledik. Kermesten toplanan paraları, yazın Kudüs'e yapacağımız gezi ile oradaki Müslüman kardeşlerimize teslim edeceğiz. Kudüs bizim vazgeçilmezimiz. Öğrencilerimize bu bilinci vermek için bu kermesi düzenledik."