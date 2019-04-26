"Odunpazarı Modern Müzesi" haziranda açılacak

ESKİŞEHİR (AA) - Temeli geçen yıl şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Odunpazarı Modern Müzesi (OMM), haziran ayında kapılarını ziyaretçilere açacak.

Müzenin kurucusu Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca, OMM'de düzenlediği basın toplantısında, Eskişehir'in, kültür turizmine çok açık bir kent olduğunu söyledi.

Katar'da çok güzel bir müze yapıldığını belirten Tabanca, "Önümüzdeki 10 yıl içinde Arap Yarımadası'nda özellikle kültür alanında 40 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Çünkü dünya şunu görmeye başladı, sadece 'Deniz ve güneşim var' diyerek turizm yapılmıyor. Kültür turizmi öne çıkmaya başladı. Biz de 'Madem ki bir müze yapacaksak, yaptığımız ses getirmeli' dedik. 'Şehrimiz için bunu yapmalıyız' dedik." ifadelerini kullandı.

Tabanca, müzenin açılışının haziran ayında yapılacağını sözlerine ekledi.

OMM'ye gelen ziyaretçileri, tüm dünyanın tasarımlarını ilgiyle takip ettiği ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates'ın imzasını taşıyan, Odunpazarı sivil mimarisi, Osmanlı kubbe mimarisi ve geleneksel Japon mimarisindeki ögelerden aldığı referanslarla tasarladığı 4 bin 500 metrekarelik çağdaş bir sanat alanı bekliyor.

Farklı büyüklüklerdeki sergileme alanlarının yanı sıra kafe, müze dükkanı ve atölye alanları da müzenin dinamik yapısını yansıtıyor.

Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Erol Tabanca'nın kurucusu olduğu müzenin açılış sergisinde, 1950'lerden itibaren çağdaş Türk sanatının önemli temsilcilerinin eserlerinden oluşan Erol Tabanca Koleksiyonu'ndan, Haldun Dostoğlu küratörlüğünde özel bir seçki sunulacak. Sergide, aralarında Bedri Rahmi Eyüboğlu, Canan Tolon, Erol Akyavaş, İlhan Koman, Ramazan Bayrakoğlu, Sinan Demirtaş ve Tayfun Erdoğmuş'un da bulunduğu 60'ı aşkın sanatçının yaklaşık 200 eseri görülebilecek.

