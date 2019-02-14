ODTÜ'de belgesel sinema günleri düzenlenecek

ANKARA (AA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Görsel İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (GİSAM), TRT ve Belgesel Sinemacılar Birliği, iş birliğinde düzenlenen "Belgesel Günleri" yarın başlayacak.

ODTÜ GİSAM, TRT ve Belgesel Sinemacılar Birliği iş birliğinde ODTÜ'de "Belgesel Günleri" düzenlenecek.

Türkiye ve dünyadan filmleri seyirciyle buluşturacak etkinlik, yarın yönetmenliğini Kurtuluş Özgen'in yaptığı Nail V. belgeselinin gösterimi ile başlayacak.

Herkesin katılımına açık ve ücretsiz düzenlenecek gösterimler, 3 Mayıs'a kadar sürecek.

12 belgeselin gösteriminin yapılacağı etkinlik kapsamında, filmlerin yönetmenleri de sinemaseverlerle buluşacak.

Programla ilgili detaylı bilgiye, "gisam.odtu.edu.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.