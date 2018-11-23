Niğde'de Kore Kültür Günü'ne doğru

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından çarşamba günü "Kore Kültür Günü" etkinliği düzenlenecek.

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programlarda, Kore filmi gösterimi, Kore-Türkiye ilişkileri semineri, Kore'de eğitim ve Korece tanıtım seminerleri, Kore geleneksel kıyafeti giyip fotoğraf çekimi ile Kore geleneksel müzik ve dans gösterisi gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.