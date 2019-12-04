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Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Şimşek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği 50 fotoğrafı tek tek...
Kültür Sanat 04.12.2019, 12:29
NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Şimşek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği 50 fotoğrafı tek tek inceledi.
Şimşek, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.
Seçim yapmakta zorladığını belirten Şimşek, "Zaten Anadolu Ajansı, doğru, dürüst ve tarafsız habercilikte de önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Donanımlı kadrosuyla da her zaman en iyisini yapıyor. Çok güzel fotoğraflar çekmiş arkadaşlar, onları tebrik ediyorum. Oyumuzu da kullandık, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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