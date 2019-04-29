Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından Somali'deki mazlumlar yararına program düzenlendi.

İHH Nevşehir Kadın Kollarınca organize edilen, kadınlara yönelik "Gönüllüler Buluşması" adlı kahvaltı programı, kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirildi.

Programda konuşan derneğin kadın kolları sorumlusu Sedef Öğütgen, ramazan ayında, açlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü Somali halkına yardım ulaştırmayı amaçladıklarını, organizasyondan elde edilen gelirin kampanya çerçevesinde kullanılacağını belirtti.

Ney dinletisi ve Somali’deki dramı anlatan kısa film gösteriminin ardından sona eren programa, bazı protokol üyelerinin eşleri ile davetliler katıldı.

- NEVÜ öğrencilerinden el sanatları sergisi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından "El sanatları mezuniyet sergisi" açıldı.

El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü'nde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin yıl boyunca ortaya çıkardıkları bazı eserlerin yer aldığı sergi ilçedeki özel bir müzenin sergi salonunda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılış programına, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı Avanos Belediye Başkan Vekili Mehmet Remzi Güven, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Sergi, 1 Mayıs'a kadar ziyarete açık kalacak.