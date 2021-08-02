Nevşehir’de “Aşıklar Sanatı” sempozyumu düzenlendi
UNESCO tarafından 2021 yılının Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmesiyle birlikte Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenen “Aşık Sanatı” sempozyumu sona erdi.
UNESCO tarafından 2021 yılının Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmesiyle birlikte Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenen “Aşık Sanatı” sempozyumu sona erdi.
Kapadokya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ahiler Kalkınma Ajansı’nın destekleri ile Aşık Sanatı sempozyumu düzenlendi. Pandemi kurallarına uygun olarak Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa yerleşkesinde düzenlenen sempozyum, Türkiye’de aşık sanatı üzerine çalışan araştırmacıları bir araya getirdi. 3 gün boyunca devam eden sempozyum Ürgüp’te düzenlenen dinleti ile sona erdi.
“Dinletiye katılanlar adına fidan bağışı yapıldı”
Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenen Aşıklar Sanatı sempozyumunun son gününde düzenlenen dinletiye katılan katılımcı sayısı kadar da fidan bağışı yapıldı. Sempozyumun son günü akşamı düzenlenen dinletiye katılan bin kişi için TEMA vakfına fidan bağışı yapıldığı açıklandı.
Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenen Aşıklar Sanatı sempozyumuna, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol ve davetliler katıldı.