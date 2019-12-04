Nevşehir'de engelli bireylerden oluşan mehter takımı gösteri sundu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi Mehter Takımı gösteri düzenledi.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Özel İnsanlar Eğitim Merkezi öğrencilerinden oluşan 20 kişilik mehter takımının çeşitli marşları seslendirdiği etkinlik beğeni topladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli bireylere fırsat verildiğinde sanatsal ve kültürel faaliyetleri başarıyla icra edebildiklerinin bu etkinlikle bir kez daha ortaya konulduğunu belirtti.

Herkesin birer engelli adayı olduğunu vurgulayan Arı, "Asıl engel kalptedir, fiziksel engelin hiçbir önemi yok. Kalpteki engeli kaldırırsak hayat daha da güzel olacaktır. Çocuklarımızın muhteşem bir gösterisini izledik. Onların engellerinin hayatlarını idame ettirmelerine mani bir durum olarak değil de sadece özel ilgiye muhtaç insanlar olarak gördüğümüzde neleri başarabileceklerini müşahede etmiş olduk." şeklinde konuştu.

Özel İnsanlar Eğitim Merkezi Sorumlusu Zuhal Özdemir ise farkındalık oluşturmak amacıyla düzenledikleri etkinlik için yaklaşık 2 ay boyunca çalışma yaptıklarını, Belediye Mehter Takımı ekibinden eğitim konusunda destek aldıklarını kaydetti.

Programa, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.