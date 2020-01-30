Nevşehir Belediyesi Çocuk Filmleri Kuşağı Başlıyor

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek olan ‘Çocuk Filmleri Kuşağı’, Nevşehirli çocukları sinema ile buluşturacak.

Etkinliklerin Şubat ayı gösterimleri kapsamında ‘İksir’ 9 Şubat 2020 ve ‘Sagu Sagu’ 16 Şubat 2020 Pazar günü izlenecek.

‘İLK FİLM İKSİR’

9 Şubat 2020 Pazar günü 13.00 ve 15.00 saatlerinde iki seans şeklinde gösterilecek olan ‘İksir’, son dönemin en çok beğenilen animasyon filmlerinden bir tanesi.

Başrolünde sevilen şarkıcı Keremcem ile Cansu Tosun'un yer aldığı film, Türkiye sinemasında ilk kez gerçek kişiler ve animasyon karakterlerini aynı filmde buluşturuyor.

Tamamen Türkiye yapımı olan ve animasyon çalışmaları bir yıllık bir çalışma sürecinde tamamlanan 'İksir' in diğer önemli rollerinde Oğuz Oktay, Seda Güven, Bülent Şakrak ve Bülent Çolak gibi deneyimli isimler yer alıyor.

Filmin konusu ise şu şekilde;

“Keremcem ve Buse pek çok kardeş gibi hiç anlaşamayan ve sürekli tartışan bir ikilidir. Dedeleri ise anlaşamamalarına çok üzülür. Yalnız bu dedenin bir farkı vardır, iki kedi, bir köpek ve bir horozla yaşayan dedeleri, kendi icat ettiği bir iksir sayesinde tüm hayvanlarla konuşabilmektedir. Keremcem ve Buse'nin kavga etmemesi için bir plan yapan dedeleri, hayvanlarını bir hafta sonu için emanet eder. İki kardeş istemeyerek de olsa mecburen kabul ederler ama başlarına gelecek maceralardan hiç haberleri yoktur.”

‘ÇOCUKLAR SAGU SAGU’YU ÇOK SEVECEK’

16 Şubat 2020 Pazar günü gösterime girecek olan ‘Sagu Sagu’ adlı animasyon film ise 13.00 ve 15.00 saatlerindeki iki ayrı seansta izlenebilecek.

Sagu Sagu adlı filmin konusu;

“Bir zamanlar içinde birçok canlının barındığı, herkesin mutlu bir şekilde bolluk bereket içinde yaşadığı, yeşilliklerle dolu olan bir diyar vardır. Bu diyar; kuraklık yüzünden mahvolmak üzeredir. İçerisinde yaşayan canlılar açlık çekip, susuzluktan ölmektedir. Herkes bir araya gelip başlarına gelen bu korkunç olaydan kurtulmanın yollarını ararlar. Tüm canlılar Kalep’in önderliğinde uzun zamandır çektikleri bu sıkıntıları gidermek için bir define arayışına koyulur. Yolculukta onları türlü zorluklar beklemektedir.”