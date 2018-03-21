KAYSERİ (AA) - Nevruz Bayramı Kayseri, Niğde ve Kırşehir'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesince (ERÜ) Sabancı Kültür Sitesi önünde gerçekleştirilen kutlama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşma yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Güven, baharın gelişini temsil eden Nevruz Bayramı'nın çok büyük bir coğrafyada kutlandığını söyledi.



Nevruzun Türk kültürü için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Güven, "Nevruz, her ulusun kendi kültürüyle özdeşleştirip sembolleştirdiği ve özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı bir gündür. Nevruz, bolluğun, bereketin sembolüdür. Nevruz'da farklı geleneklerle yapılan kutlamalar bugüne ayrı bir coşku katmaktadır. Geleneklerimizi, göreneklerimizi gelecek nesillere aktarmalıyız. Sevincimiz hepimizin sevinci, hüznümüz hepimizin hüznüdür. Bugünün tüm mazlum milletlere huzur getirmesini diliyorum." dedi.



İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş da nevruzun bir Türk bayramı olduğunu ve Türk Cumhuriyetleri'nde resmi bayram olarak kutlandığını söyledi.

Konuşmaların ardından Türk Cumhuriyetleri'nden Kayseri'ye eğitim için gelen öğrenciler, ülkelerinin bayraklarıyla gösteri sundu.

Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve öğrenciler, nevruz ateşinden atladı.

- Niğde

Niğde'de Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, güreş ve karate gösterisi sundu, Niğde Belediyesi Mehter Takımı marş seslendirdi.

Okul Müdürü Harun Kısacık ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Halis Erçatım'ın örs üzerinde çekiçle demir dövdüğü etkinlikte, öğrenci ve öğretmenler nevruz ateşinden atlandı.

Kısacık, yaptığı konuşmada, "Bugün, geceyle gündüzün eşit olduğu, sıcaklıkların artmaya başladığı gün. Bugünlerde doğa canlanıp uyanmaya başladığından nevruz günleri baharın da başladığı günlerdir. Atalarımız yeni bir hayat, yeni bir başlangıç demek olan bu tarihi günü, aynı zamanda Ergenekon'dan çıkış bayramı olarak da kutlamışlardı." dedi.

- Kırşehir

Kırşehir'de Valilik binası önündeki etkinlikte, Kırşehir Abdallar Müzik ve Oyun Topluluğu'nun davul zurna ekibi ve okçuluk grupları gösteri sundu.

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, etkinlikteki konuşmasında, baharı müjdeleyen nevruzun bin yıldır kutlandığını söyledi.



Nevruzun, kainatın dirilişini sembolize ettiğini, 21 Mart'ta toprağa can geldiğini belirten Şentürk, "Nevruz kutlamaları Türk milletinde diriliştir. Türklerin Ergenekondan çıkış günüdür. Tüm illerde ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nde de bağımsızlığı ve kurtuluşu simgeleyen bir milli bayram olarak da kutlanıyor. Bin yıldan fazladır kutlanan bu bayram, insanlarımızı birleştiriyor ama terör örgütlerinin sahip çıktığı gibi onlara ait bir mevzu asla değildir. Milli kültürümüzde olan bir bayram, şölendir. Milli birliğimizin beraberliğimizin de bir vesilesidir. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Daha nice bin yıllar böyle şölenleri kutlarız İnşallah." dedi.

Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salahaddin Bekki de Nevruz'un önemi, tarihteki yeri ve Türk coğrafyalarında kutlanmasıyla ilgili bilgi verdi.



Konuşmaların ardından, Vali Şentürk ve protokol üyeleri demir dövdü, öğrenciler nevruz ateşinden atladı, katılımcılara Ahi helvası ikram edildi.