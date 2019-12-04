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NEÜ Rektörü Prof. Dr. Zorlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA (AA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf seçti.AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt...

Kültür Sanat 04.12.2019, 09:56
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Zorlu, AA'nın
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KONYA (AA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Zorlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisindeki fotoğrafları oyladı.

Zorlu, haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar", yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu" spor kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Rektör Zorlu, çok beğendiğini fotoğrafların seçiminde zorlandığını belirterek, emeği geçen tüm AA çalışanlarına teşekkür etti.

#AA #yılın fotoğraf oylaması
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