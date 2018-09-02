Nallıhan'ın turizm değeri Juliopolis Antik Kenti

ANKARA (AA) - Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Çayırhan Mahalesi'ndeki Juliopolis Antik Kenti'ne önem verdiklerini bildirdi.

Öntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binlerce yıllık medeniyetin ayak izlerini taşıyan antik kentte Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sürdürülen çalışmalarda 500'ün üzerinde mezar ortaya çıkarıldığını aktardı.

Bu bölgenin korumaya alındığını belirten Öntaş, "Kazılarda çoklu, lahit, oda tipi ve basit mezarlara rastlandı. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü tarafından sürdürülen kazılarda çıkan eserlerin yüzlercesi bu müzede Juliopolis Antik Kenti eserleri olarak sergileniyor. Bu yüzden Çayırhan önem verdiğimiz bir yerleşim birimi. Gerek antik eserleri, gerek baraj gülü, gerek tekne turlarıyla ilgi görmektedir. Herkesi buraları görmeye davet ediyorum." dedi.



