"Nallıhan Kuş Cenneti Foto Safari" günlerine davet

ANKARA (AA) - Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, doğa ve fotoğraf tutkunlarını 6'ncısını düzünleyecekleri "Nallıhan Kuş Cenneti Foto Safari"ye davet etti.

Öntaş, yaptığı açıklamada, doğal güzellikleri ve 200’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Nallıhan Kuş Cenneti bu yıl 6'ncısı düzenlenecek "Foto Safari” ile fotoğraf avcılarını ağırlayacaklarını belirtti.

22-23 Haziran'da düzenlenecek olan "Foto Safari" programı kapsamında "Fotoğraf Avcıları Rastgele” sloganıyla yarışma yapılacağı bilgisini veren Öntaş, şunları kaydetti:

"Bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek olan yarışma Başkent Ankara Meclisi Koordinatörlüğünde, Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan Belediyesi, Nallıhan Vakfı katkıları ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün destekleri ile düzenliyoruz. Nallıhan Kuş Cenneti Ankara’ya en yakın sulak alanlarından birisi. Yaban hayatının korunması, nesli tükenen hayvan türlerinin gözetilmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla Foto Safari’yi düzenliyoruz. Program Nallıhan Kuş Cenneti Kuş Gözlem Merkezinde yapılacak. Tüm doğaseverleri foto safariye bekliyoruz."



