"Nallıhan Kuş Cenneti 5. Foto Safari Yarışması" sonuçlandı

ANKARA (AA) - Nallıhan Kuş Cenneti'nde bu yıl beşincisi düzenlenen Foto Safari Yarışması sonuçlandı.

Başkent Ankara Meclisinden yapılan açıklamaya göre, Nallıhan Belediyesi, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV), Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ve Başkent Ankara Meclisinin iş birliği ile düzenlenen "Nallıhan Kuş Cenneti 5. Foto Safari Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Başkent Ankara Meclisi Ayhan Sümer Kültür ve Sanat Merkezi'nde toplanan 9 kişilik seçici kurul tarafından, 148 fotoğrafçının katılımıyla gerçekleştirilen foto safaride çekilen 378 eser incelendi.

"İbibik Kuşu" fotoğrafıyla birincilik ve "İspinoz kuşu" fotoğrafıyla ikincilik ödülüne Ankara'dan Murat Demirtaş, üçüncülük ödülüne ise "Tepeler ve Samanyolu" fotoğrafıyla Ramiz Aksoy layık görüldü. Mansiyon ödüllerinin sahipleri de Filiz Köprülü, Mert Yaldız, Murat Demirtaş (2), Ümmü Kandilcioğlu oldu. Yarışmada, 42 fotoğraf ise sergilenmeye değer görüldü.

Yarışmanın birincisine 5 bin, ikincisine 4 bin, üçüncüsüne 3 bin lira, mansiyon ödülünü kazananlara ise biner lira ödül verilecek.







