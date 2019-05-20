Nallıhan Kaymakamı'ndan şehit aileleri ve gazilere iftar

ANKARA (AA) - Nallıhan Kaymakamlığı, şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenledi

Ayhan Sümer Kültür merkezinde düzenlenen programa Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman, ilçe protokolü üyeleri, şehit aileleri ile gaziler katıldı.

Programda kaymakam Kahraman şehit aileleri ve gazilerle ilgilendi, bir isteklerinin olup olmadığını sorarak iyi bir Ramazan ayı geçirmeleri dileğinde bulundu.

Kahraman, şehit aileleriyle gazileri evlerinde de ziyaret edeceğini belirtti.

Onurlarına verilen iftar yemeğine katılan gazi ve şehit yakınları, gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını ifade etti.