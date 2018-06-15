Müzik aşkıyla 15 yıldır üretiyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehirli ney ustası, üniversite yıllarında duş borusundan yaptığı kaval ile başladığı üflemeli çalgı üretimini kurduğu atölyede 15 yıldır sürdürüyor.

Müziğe ilgisi ortaokul yıllarında başlayan 51 yaşındaki Sönmez, lise yıllarında bağlama çalmayı öğrendi. Üniversite yıllarında katıldığı halk oyunları yarışmasında kavalın sesinden etkilenen Sönmez'in ilk enstrüman üretimi okulun atölyesinde duş borusundan yaptığı kaval oldu.

Daha sonra zurna çalmayı öğrenen Sönmez, bir ustaya zurna yaptırırken bu işin üretim kısmını da yapabileceğini düşünüp 15 sene önce torna tezgahı aldı.

Kurduğu atölyede sipariş üzerine zurna, ney ve kaval üretmeye başlayan Sönmez, üflemeli çalgı üretimini sağlığı el verdiği müddetçe sürdürmek istiyor.

Kurduğu atölyede 15 yıldır üflemeli çalgı üreten Atilla Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstrüman üretmeye zurna yaparak başladığını söyledi.

Ney üretimine ise 13 yıl önce bir öğrencisi aracılığıyla başladığını anlatan Sönmez, atölyesinde kaval ve zurnadan daha çok ney yaptığını belirtti.

Özellikle ney üretimini çok sevdiğini dile getiren Sönmez, şunları kaydetti:

"Çok keyif alarak yaptığım bir iş. Onun için para her zaman ikinci planda. Ney yapmanın en zor ve en önemli kısmı istediğiniz malzemeyi elde etmek. En önemli malzemesi kamış. İstediğimiz özellikte, çapta, kalınlıkta, olgunlukta kamış bulmak çok zor. Kamışlığa girip baktığınızda binlerce kamış var ama o kamışlar içerisinde sadece bir iki tanesi istediğimiz gibi oluyor. Bir neyin toplamda dokuz boğum olması gerekiyor. O yüzden bana göre en zor kısım istenilen kamışı bulmak. Daha sonrası öyle zor değil."

Sönmez, usta birisine ney yapmanın, onun o çalgıyla güzel nağmeleri çalmasının çok keyifli olduğunu aktardı.

- "Ney insan-ı kamildir"



"Tasavvufta ney insan-ı kamildir. İnsanı temsil eder." diyen Sönmez, o nedenle üretilen neyin doğru olması ve içinin temiz olması gerektiğini vurguladı.

Huzur bulmak isteyen herkese ney dinlemeyi ve ney üflemeyi tavsiye eden Sönmez, "İnsanın boğazının dokuz boğum olduğunu söylerler. Neyde de dokuz boğum var. İnsan sesine de çok yakındır neyin sesi." diye konuştu.