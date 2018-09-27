Müziğin ustalarını andılar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS), sanatçılar Zeki Müren ve Neşet Ertaş için anma etkenliği için düzenledi.

ETOS'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Eylül 1996'da yaşamını yitiren Zeki Müren'in şarkıları dernek üyelerinin oluşturduğu koro tarafından seslendirildi. Zeki Müren'in hayatı, sanatı ve yaşamındaki ilgi çekici olaylar sanatseverlerle paylaşıldı. Sanatçının çok sevilen eserleri, Gülsen Asan, Serdar Kılınç ve Ayşe Açıkportalı'nın eşliğinde Figen Bayraktar, Süheyla Evecen, Serdar Kılınç, Ahmet Oğuz ve Ebru Dedeoğlu tarafından olarak seslendirildi.

Gecenin ikinci anma etkinliği ise "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş için yapıldı. Ertaş'a ait eserler Mehmet Uzun ve Sevgi Can tarafından seslendirildi. Ertaş'ın yaşam öyküsü, sanatı ve kişiliği anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yen verilen ETOS Başkanı Nihal Bağcı, Türk toplumuna sanatıyla hizmet etmiş ustaların unutulamayacağını belirterek, sanatçıların mümtaz kişiliklerini ve unutulmaz eserlerini gelecek nesillere aktarmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini kaydetti.



