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'Müzeyyen' müzikali İstanbul'da yeniden sahnelenecek

Müzikal yoğun talep üzerine 9 Mart'ta bir kez daha seyirciyle buluşacak.

07 Mart 2018 Çarşamba 21:10
'Müzeyyen' müzikali İstanbul'da yeniden sahnelenecek
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İSTANBUL (AA) - Türk sanat müziği sanatçısı Müzeyyen Senar'ın hayatından önemli kesitlerin müzikle harmanlandığı "Müzeyyen" müzikali, yoğun talep üzerine 9 Mart'ta yeniden sahnelenecek.

Kerki Production ve Solfej Organizasyon tarafından düzenlenen müzikli gösteri, 9 Mart'ta Uniq Hall'de sunulacak.

Müzikal kapsamında, Müzeyyen Senar'ın unutulmayan şarkıları Şevval Sam tarafından seslendirilecek. Senar'ın hayatından önemli kesitlerin de müzikle harmanlandığı gösterinin metnini, Figen Şakacı yazdı. Müzikalin rejisi Engin Alkan, müzik direktörlüğü Fahrettin Yarkın imzasını taşıyor.

Şevval Sam'a "Müzeyyen" projesinde Serdar Kaşıkçılar, İsmail Topyanak, Mustafa Taşpınarlı, Sezgin Sezer ve Fahrettin Yanar eşlik edecek.

Projenin sahne tasarımını Cem Yılmazer, kostüm tasarımını ise Esra Başıbüyük yaptı.

Galası 9 Şubat'ta gerçekleştirilen gösteri, İstanbul'dan sonra 11 Mart'ta Antalya Kültür Merkezi'nde, 19 Mart'ta Bursa Merinos Kültür Merkezi'nde, 24 Mart'ta İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde izlenime sunulacak.

Anahtar Kelimeler:
MüzeyyenŞevval SamUniq Hall
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