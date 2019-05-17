'Müzelerimizde yarın ziyaretçilerimizi ücretsiz ağırlayacağız'

ANKARA (AA) - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Murat Gürül, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla yarın müzelerin saat 23.00'e kadar açık olacağını ve ücretsiz ziyaret edilebileceğini bildirdi.

Gürül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milletlerarası Müzeler Konseyinin (ICOM) 18 Mayıs'ı tüm dünyada Müzeler Günü ilan ettiğini, bu günün Türkiye'de de 1982'den beri kutlandığını söyledi.

Müzeler Günü kapsamında her sene bir tema belirlendiğini dile getiren Gürül, bu seneki temanın, "Kültürel Merkezler Olarak Müzeler: Geleneğin Geleceği" olduğunu belirtti.

Genel Müdürlük olarak bu tema kapsamında birçok geleneği barındıran zengin kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak için etkinlikler düzenlediklerini anlatan Gürül, Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan iş birliğiyle öğrencilerin müzeleri ziyaret ettiğini bildirdi.

Gürül, bazı müzelerde okul öncesi çocuklara yönelik atölye çalışmaları yapıldığını ifade ederek, "Çocuklarımız çivi yazısıyla tablet yapıyor, sikke basıyor. Bazı arkeoloji müzelerinde çocukların ilgisini çeksin diye arkeolojik kazılar düzenleniyor. Küçük misafirlerimiz toprak havuzlarda kazı deneyimi yaşıyorlar." dedi.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüyle yaptığı iş birliği kapsamında müzelerde belli günlerde konserler düzenlendiğini anlatan Gürül, bu etkinliğin ilgiyle karşılandığını söyledi.

Gürül, müze kültürünün ve müzeye giden kişi sayısının her geçen gün arttığına işaret ederek, "Müzeler Günü dolayısıyla yarın ziyaretçilerimizi müzelerde ücretsiz ağırlayacağız. Müzeler güne özel olarak saat 23.00'e kadar gezilebilecek." dedi.

Restore edilen Bodrum Kalesi'nin bir bölümünün de yarından itibaren ziyarete açılacağını bildiren Gürül, "Bir hafta sonra yani 25 Mayıs'ta ise Sümela Manastırı'nın ilk etabını açıyoruz." diye konuştu.

Sümela Manastırı'nda taş düşme riskine karşı çelik ağlar gerildiğini, dağcı ekiplerin çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gürül, müzenin tamanının ziyarete bu çalışmalar bittikten sonra açılacağını kaydetti.

Eserler yangına dayanıklı çelik depolarda korunuyor

Gürül, tarihi ve kültürel eserlerin dünden geleceğe aktarılması için müzelerde güvenlik önlemlerine de önem verdiklerini vurguladı.

Müzelerde yangın riskine karşı alarmın yanı sıra gazlı ve sulu söndürme sistemleri kurulduğunu, büyük müzelerde düzenli yangın tatbikatları yapıldığını, depremselliğe karşı sağlamlaştırma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Gürül, İstanbul Arkeoloji ve Topkapı müzelerinde bu çalışmaların sürdüğünü, Türk ve İslam Eserleri Müzesinde ise tamamlandığını bildirdi.

Gürül, müzelerde yangına dayanaklı çelik depolar yaptıklarını ve sergilenmeyen eserleri buralarda muhafaza ettiklerini dile getirerek, herhangi bir yangında bu depoların içindeki hiçbir şeye zarar gelmediğini söyledi.

"10 milyondan fazla Müzekart satıldı"

Müzekart uygulamasına da değinen Gürül, ülke genelindeki müzeleri bir yıl boyunca ücretsiz gezme imkanı sunan Müzekart'ın 70 lira karşılığında edinilebildiğini belirtti.

Gürül, vatandaşların Müzekart'a ilgi gösterdiğini vurgulayarak, "2008'den bu yana 10 milyonun üzerinde satış gerçekleşti. 2023'e kadar 20 milyona ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

Müzelerin 65 yaş üzerine, öğretmen ve öğrencilere ücretsiz olduğunu hatırlatan Gürül, Konya Mevlana ve Hacı Bektaş müzelerinin sezon boyunca ücretsiz ziyaret edilebildiğini bildirdi.

"4 bin 331 eserin yurda dönüşü sağlandı"

Anadolu'ya ait olduğu halde ülke topraklarının dışına çıkarılmış her eseri, ait olduğu yere döndürmek için çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çeken Gürül, 2004-2018'de 4 bin 331 eserin yurda dönüşünün sağlandığını bildirdi.

Gürül, en son "Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp 12 parçasının yurda getirilip Zeugma Müzesi'ne konulduğunu hatırlatarak, ABD, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, İngiltere ve İtalya'da bulunan eserlere yönelik girişimlerle ilgili süreçlerin devam ettiğini bildirdi.

Yeni müzeler

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı 205 müze, 125 türbe, 141 ören yeri olduğunu, 3 milyonun üzerinde ise eser bulunduğunu ifade eden Gürül, "Bunların ortalama yüzde 10'u, 20'si sergide, kalanı depolarda. Aslında eser yönünden çok zenginiz. Daha fazla müze açmak gerekiyor." dedi.

Bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü belirten Gürül, Erzurum, Manisa, Mersin, Tarsus, Kilis, Van, Kayseri ve Tunceli'de yeni müze binalarının yapılmasının planlandığını bildirdi.

Murat Gürül, Diyarbakır Ziya Gökalp Müzesi, Muğla Milas Uzun Yuva Anıt Mezar Müze Kompleksi'nin 1. etabı, Batman Hasankeyf Müzesi'nin 1. etabı, Uşak Müzesi, Muğla Milas Taş Eserler Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi, İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi'nin etnografya bölümünün ziyarete açılan müzeler arasında olduğunu kaydetti.