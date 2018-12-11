'Mevlana'yı anma törenlerinin beşinci günü etkinlikleri sona erdi

KONYA (AA) - Bu yıl "Selam Vakti" temasıyla gerçekleştirilen Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin beşinci günü, düzenlenen etkinliklerle sona erdi.

Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 745. yılında törenlerle anılıyor. Her yıl 7-17 Aralık'ta düzenlenen anma törenlerine yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçi katılıyor.

Törenler kapsamında gün içinde birbirinden farklı etkinlikler, Türkçe ve İngilizce Mesnevi dersleri, konferanslar, sohbetler, sanat atölyesi çalışmaları, yarışmalar, tiyatro, söyleşi ve şiir dinletileri gerçekleştiriliyor.

Mevlana Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda etkinlik boyunca her akşam düzenlenen atölye çalışmaları kapsamında bu akşam ebru sanatçısı Betül Koyuncu, sanatı hakkında ziyaretçilere sunum yaptı.

Ebru sanatının tarihi ve gelişim süreci hakkında bilgi veren Koyuncu, ebru sanatının inceliklerinden bahsederek sunumunu sonlandırdı.

Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda solistliğini Ahmet Özhan'ın yaptığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, eserlerini dinleyicilerin beğenisine sundu.

Ömer Tuğrul İnançer'in Mesnevi sohbetinin ardından Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından sema ayini gerçekleştirildi.

Etkinliğe çok sayıda yerli ve yabancı turist ilgi gösterdi.

İranlı turistlerin programa yoğun ilgi göstermesi nedeniyle sunum Türkçe ve İngilizcenin yanı sıra Farsça da yapıldı.