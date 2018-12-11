KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında kent merkezindeki Kültür Park'ta konser verdi.

Bu yıl "Selam Vakti" temasıyla gerçekleştirilen Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, düzenlenen etkinliklerle devam ediyor.

Her yıl 7-17 Aralık'ta düzenlenen anma törenlerine, yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçi katılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, törenler kapsamında kent merkezindeki Kültür Park'ta konser verdi.



Törenlere katılmak için Konya'da bulunan yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çok sayıda Konyalı da mehter takımının konserine yoğun ilgi gösterdi.

Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında gün içinde birbirinden farklı ve önemli etkinlikler, Türkçe ve İngilizce Mesnevi dersleri, konferanslar, tiyatro, söyleşi ve şiir dinletileri gerçekleştiriliyor.

Törenler boyunca Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda her akşam saat 20.00'da başlayan programda, solistliğini Ahmet Özhan'ın yaptığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, eserlerini dinleyicilerin beğenisine sunuyor.

Ömer Tuğrul İnançer'in Mesnevi sohbetinin ardından Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından sema ayin-i şerifi icra ediliyor.