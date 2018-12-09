KONYA (AA) - Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin yapıldığı Mevlana Kültür Merkezi'nde stant açan ney ustası yaptığı neylerle ilgi odağı oluyor.

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 745. yılında törenlerle anılıyor.

Her yıl 7-17 Aralık'ta düzenlenen anma törenlerine yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçi katılıyor. Kente gelenler Mevlana Müzesi'ne akın ediyor.

Etkinlikler kapsamında Mevlana Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda açılan çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların tanıtım stantları da ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Atölye çalışmaları ve sergilerin yer aldığı alanda, cam üfleme, keçe, ebru, hat, tezhip ve geleneksel Türk el sanatları ustalarının eserleri sergileniyor.

Ney ustası Ali Erol, standında hem sanatını icra ediyor hem de ürünlerini satışa sunuyor. Erol'un uzun emek harcayarak yaptığı neyler, yerli ve yabancı konukların ilgi odağı oldu.

Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıldır ney yaptığını, 35 yıldır da ney üflediğini söyledi.

Neyin, Akdeniz ikliminin olduğu yerlerde yetişen 'kamış' adı verilen bitki türünden elde edildiğini dile getiren Erol, şunları kaydetti:

"Yeşilken toplanır daha sonra kuruyunca işlemeye başlarız. Ancak ney yapılacak kamış, 9 boğum olması gerektiği için az bulunuyor. Bu ölçülere uyan kamışı tespit ettikten sonra içini boşaltıyoruz. Daha sonra deliklerini oluşturup koruyucu metallerini taktıktan sonra neyimiz hazır hale geliyor. Bugün burada da bu işlemi yapacağız. İnsanlar merak edip ilgi gösteriyor. Hazreti Pir'i anma etkinlikleri kapsamında da buraya çağrılmam gerçekten gurur verici."

Öte yandan, etkinlikler kapsamında Türkçe ve İngilizce Mesnevi dersleriyle konferans, söyleşi ve şiir dinletileri, ziyaretçilere manevi duygular yaşatıyor.



